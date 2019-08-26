السفير الايراني في لبنان: هناك إمكانيات عديدة ومتنوعة لتعزيز التعاون الثنائي بين بلدينا

تمنى السفير الإيراني في لبنان محمد جلال فيروزنيا أن “تكون الزيارة التي قام بها مؤخرا وزير الصحة العامة الدكتور جميل جبق إلى إيران، حافزا جديدا ومؤثرا لدخول العلاقات الثنائية بين لبنان و إيران، خاصة في مجالات الدواء والتعليم الطبي والتعاون الصحي والعلاجي، مرحلة متقدمة و متطورة”.

وقال فيروزنيا الاثنين “على الرغم من العقوبات الأميركية الظالمة بحق الجمهورية الإسلامية الايرانية، هناك مجالات متاحة وإمكانيات عديدة ومتنوعة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين والشعبين”، وتابع “الأمل معقود بأن نتمكن سوية من تفعيل هذه الآفاق وترجمتها عمليا بشكل ملموس”.

واعتبر فيروزنيا أن “الولايات المتحدة تريد أن تنفذ مشاريعها البائسة وأن تحقق أهدافها المشؤومة من خلال ممارسة الإرهاب الإقتصادي على الشعب الإيراني وعبر زعزعة الأمن والإستقرار في ربوع المنطقة واتباع سياسة التهويل والتهديد والتخويف”، واكد أن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تسمح أبدا لهذه الأهداف أن تمر ولهذه المشاريع أن تطبق”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام