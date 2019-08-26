“لقاء الاحزاب” دان العدوان الاسرائيلي: انتهاك لسيادة لبنان والعدو لا يفهم إلا لغة المقاومة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 26 2019 - 19:34

“لقاء الاحزاب” دان العدوان الاسرائيلي: انتهاك لسيادة لبنان والعدو لا يفهم إلا لغة المقاومة

منذ 29 mins 26 August، 2019
علم لبنان
لبنان

دان “لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية” العدوان الصهيوني الغاشم على الضاحية الجنوبية في بيروت والعاصمة السورية دمشق.

وأشاد اللقاء في بيان له الاثنين “بالمواقف الهامة والحاسمة التي أعلنها ألامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في ذكرى التحرير الثاني، والتي أكد فيها قرار المقاومة الحاسم بالرد على العدوان الصهيوني ومنع العدو من تغيير قواعد الاشتباك”.

وشدد اللقاء على أن “العدوان الذي يشكل انتهاكا صارخا لسيادة لبنان والقرار 1701، يؤكد بأن العدو لا يفهم إلا لغة المقاومة المسلحة التي تملك الجهوزية في التصدي للعدوانية الصهيونية”، وتابع ان “العدوان يندرج أيضا في سياق التصعيد الذي يقوم به العدو الصهيوني ضد أطراف محور المقاومة في محاولة يائسة للتعويض عن هزيمة المشروع الإرهابي الأميركي الصهيوني عبر أدواته الإرهابية التكفيرية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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