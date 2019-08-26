رابطة الشغيلة استنكرت العدوان الاسرائيلي: للتمسك بالمقاومة وسلاحها وتعزيز الالتفاف حولها

دانت قيادة رابطة “الشغيلة” في لبنان “العدوان الصهيوني الغادر على الضاحية الجنوبية وجنوب دمشق”، مؤكدة أن “خطاب الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله جسد الموقف الثوري المقاوم في التصدي للعدوانية الصهيونية ومنع كيان العدو من تغيير قواعد الاشتباك”.

ولفتت الرابطة في بيان لها الاثنين الى ان “”العدوان الصهيوني على الضاحية الجنوبية يشكل عدوانا صارخا وسافرا على لبنان وسيادته، وانتهاكا جديدا للقرار الدولي 1701″، وشددت على أن “التمسك بالمقاومة وسلاحها وتعزيز الالتفاف حولها، هو الذي يشكل الضمانة الأساسية لحماية أمن واستقرار لبنان من الاعتداءات الصهيونية وهو الذي يحبط المخططات الأميركية الصهيونية في لبنان”، ودعت “الدولة الى تحمل مسؤولياتها كما ينبغي في المحافل الدولية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام