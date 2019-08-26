“المجلس العلوي” استنكر العدوان الاسرائيلي: الموقف الموحد هو السبيل الأمثل لحماية لبنان

دان القائم برئاسة “المجلس الإسلامي العلوي” في لبنان الشيخ محمد خضر عصفور في بيان له الاثنين “الاعتداء الصهيوني السافر على لبنان وسيادته ومقاومته”، مؤكدا أن “الموقف الوطني الموحد، قيادة وجيشا وشعبا ومقاومة، هو السبيل الأمثل لحماية لبنان وسيادته ومقدراته”.

واستنكر عصفور “الاعتداء الصهيوني على سيادة الجمهورية العربية السورية”، مشددا على “الوحدة في هذا الظرف الدقيق، لمواجهة الغطرسة الصهيونية وخرقها للقانون الدولي واستباحتها لسيادة الدول”، سائلا الله “الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام