الطيران اليمني المسير ينفّذ هجوماً واسعاً على هدف عسكري في الرياض

نفذ سلاح الجو المسير لدى الجيش واللجان الشعبية، اليوم الاثنين، هجوما واسعا بعدد من طائرات صماد 3 المسيّرة على هدف عسكري في الرياض.

وقال الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع إن “الطيران المسير نفذ هجوما واسعا بعدد من طائرات صماد 3 على هدف عسكري هام في عاصمة النظام السعودي الرياض، مؤكدا أن الإصابة مباشرة.

وأضاف أن هذه العملية تأتي في إطار توسيع دائرة الاستهداف وردا على جرائم العدوان وحصاره المستمر على شعبنا اليمني العظيم”.

وجدد العميد سريع الدعوة “للمدنيين والشركات بالابتعاد الكامل عن المواقع العسكرية والحيوية كونها أصبحت أهدافا مشروعة لنا”.

المصدر: قناة المسيرة