السيد صفي الدين: للعمل بجدية وتعاون لايجاد الحلول للوضع المالي والاقتصادي

قال رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين إنه “يمكن للبنانيين أن يجدوا حلولا للوضع المالي والاقتصادي والاجتماعي مهما كان صعبا، ولكن الشرط الأساسي هو العمل بجدية والتكاتف والتعاون والمثابرة وتحمل المسؤولية”.

وأكد السيد صفي الدين أن “الممارسات السياسية المستعجلة والخاطئة والقاصرة للبعض في لبنان، لا يمكن أن تعالج هذا المشكل الاقتصادي والمالي والاجتماعي الكبير”، وتابع ان “من كان لم يهتد إلى الحوارات والأولويات السياسية الصحيحة، لن يعرف من الذي يعمل على تجويع اللبنانيين وإفلاسهم، وسوف يذهب إلى المكان الخطأ”.

وأوضح السيد صفي الدين “أننا في حزب الله كنا وما زلنا جاهزين لأي تعاون لنكون جميعا في مركب واحد لإنقاذ هذا البلد مما يتوقعه البعض على المستوى المالي والاقتصادي والاجتماعي”.

وقال السيد صفي الدين إن “تلامذة وأحبة وأتباع الإمام السيد موسى الصدر في حزب الله وحركة أمل، تمكنوا من أن يقدموا للعالم هذا النموذج الرائع من المحبة والتفاهم والتواضع، كما قدموا نموذجا رائعا من القوة والمقاومة والاقتدار، وبالتالي”، واضاف “ما قامت به المقاومة ليس قليلا على مستوى لبنان وكل المنطقة، وهذا هو أحد أهداف الإمام السيد موسى الصدر الذي كان دائما يتحدث عن مجتمع المقاومة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام