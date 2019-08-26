“نقابة الاعلام المرئي والمسموع”: لكبح العدو باستمرار انتهاكه للسيادة اللبنانية

دان “مجلس نقابة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع” في لبنان في بيان له الاثنين “العدوان الاسرائيلي والانتهاك الفاضح للسيادة اللبنانية من خلال سقوط طائرات مسيرة ارسلها العدو الاسرائيلي فوق الابنية السكنية في ضاحية بيروت الجنوبية حيث اصابت باعتداءاتها اضافة الى منازل المواطنين الآمنين مكاتب العلاقات الاعلامية في حزب الله”.

واعلن مجلس النقابة “التضامن مع الزملاء الاعلاميين ودعوا الدولة اللبنانية الى ممارسة الضغط السياسي والديبلوماسي على الجهات الدولية لكبح العدو من استمرار انتهاك السيادة اللبنانية وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام