ميشال موسى: من حق اللبنانيين مواجهة العدوان الاسرائيلي بكل الوسائل

ندد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النيابية في لبنان النائب ميشال موسى بالاعتداءات الاسرائيلية المتجددة على الأراضي اللبنانية.

وقال موسى الاثنين “هذه الاعتداءات هي محاولة فاشلة للعودة بالأوضاع الى سنوات ما قبل التحرير وتسليط آلاته العسكرية على لبنان لضرب استقراره ومساعيه للخروج من أزمته الاقتصادية”.

وأشار موسى الى أن “مثل هذه المحاولات لن يكتب لها النجاح، ما دامت تواجه بموقف وطني رسمي وشعبي داعم للجيش والمقاومة”، مشددا على “حق اللبنانيين في مواجهة العدوان بكل الوسائل المشروعة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام