رئيس مجلس الامة الكويتي اتصل بالرئيس بري واستنكر العدوان الاسرائيلي على الضاحية

تلقى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، عبّر فيه عن إستنكار وإدانة مجلس الأمة والشعب الكويتي للعدوان الإسرائيلي الذي استهدف لبنان، مبديا كل الإستعداد لتقديم كل الدعم للبنان في مواجهة العدوانية الإسرائيلية.

هذا استقبل الرئيس بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الاثنين المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش.

كما عرض الرئيس بري العلاقات الثنائية بين لبنان وهولندا مع السفير الهولندي يان والتمانس، والعلاقات بين لبنان والتشيلي مع سفيرة جمهورية التشيلي مارتا شلهوب وتم عرض لسبل التعاون بين بلديهما ولبنان.

ثم استقبل الرئيس بري نائب رئيس “المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى” الشيخ علي الخطيب.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام