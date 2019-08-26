القناة 13 الاسرائيلية: “الجيش الإسرائيلي” منع المركبات العسكرية من السير على طرق قريبة من الحدود لكي لا يمنح حزب الله فرصة اصابة اهداف بشكل سهل – موقع قناة المنار – لبنان
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August 26 2019 - 17:27

القناة 13 الاسرائيلية: “الجيش الإسرائيلي” منع المركبات العسكرية من السير على طرق قريبة من الحدود لكي لا يمنح حزب الله فرصة اصابة اهداف بشكل سهل

منذ 1 ساعة 26 August، 2019
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