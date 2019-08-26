خير جال في الضاحية: مجلس الوزراء سيعمل على التعويض لكل متضرر

تفقد الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير موقع سقوط الطائرتين الاسرائيليتين المسيرتين خلال العدوان ليل السبت – الاحد الفائت في منطقة معوض في الضاحية الجنوبية لبيروت، في حضور رئيس اتحاد بلديات الضاحية محمد درغام ومسؤول العلاقات الاعلامية في حزب الله محمد عفيف.

وبعد الجولة، اكد خير أن “هذا نوع من أنواع الارهاب الذي نراه على المواطنين اللبنانيين هو ارهاب مقنع وكل مرة يأتي بشكل جديد والمواطن اللبناني صامد”، وتابع “نحن دائما بتوجيه من رئيس الحكومة سعد الحريري نقف إلى جانب أي مواطن لبناني يتعرض لأضرار وهذه المنطقة معرضة لاعتداءات عدة”.

وأوضح خير أن “الجيش كشف على الاضرار ومجلس الوزراء سيعمل على التعويض لكل متضرر”، مشيرا إلى أن “ذلك سيتم بعد الانتهاء من تقرير الجيش وإحالته على مجلس الوزراء”، مؤكدا “أننا دائما الى جانب أي مواطن لبناني يتعرض لأي أضرار”.

بدوره، رحب عفيف برئيس الهيئة العليا للإغاثة، ولفت الى أن “الدولة تقوم بواجبها على اكمل وجه واللواء خير عاين الاضرار التي تعرض لها مكتب العلاقات الاعلامية وكلف المسؤولين مسحها للقيام بما يتوجب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام