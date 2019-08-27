بدء المهرجان الجماهيري سياج الوطن في بلدة العين البقاعية لمناسبة الذكرى الثانية لتحرير الجرود من الارهابيين – موقع قناة المنار – لبنان
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August 27 2019 - 17:46

بدء المهرجان الجماهيري سياج الوطن في بلدة العين البقاعية لمناسبة الذكرى الثانية لتحرير الجرود من الارهابيين

منذ 2 يوم 25 August، 2019
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