بدء المهرجان الجماهيري سياج الوطن في بلدة العين البقاعية لمناسبة الذكرى الثانية لتحرير الجرود من الارهابيين – موقع قناة المنار – لبنان
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August 27 2019 - 17:46
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المقاومة الاسلامية تصدر بيانا توضيحيا حول الاعتداء بطائرتين مسيّرتين في الضاحية الجنوبية
المقاومة الاسلامية: المواد المتفجرة التي غلفت بإحكام في الطائرة هي من نوع C - 4 وزنها 5.5 ك.غ.
المقاومة تؤكد أن الضاحية كانت تعرضت لهجوم بطائرتين مفخختين تعطلت الاولى فيما انفجرت الثانية
أوساط ٌصهيونية: السؤال لم يعد هل سيرد حزب الله على اعتداءي الضاحية وسوريا، انما متى؟
إعلام العدو: الجيش يغلق الطرق المحيطة بالحدود اللبنانية أمام حركة المركبات العسكرية على نطاق 5 كم خشية من رد حزب الله
مجلس الدفاع الأعلى يعقد اجتماعاً طارئاً بعد ظهر اليوم في بيت الدين لمناقشة المستجدات واتخاذ القرارات المناسبة
الرئيس سعد الحريري يجري اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية الروسي بعد الاعتداء الإسرائيلي على لبنان
الحريري: نعوّل على الدور الروسي لتفادي الانزلاق نحو مزيد من التصعيد وتوجيه رسائل لإسرائيل لوقف خرق السيادة اللبنانية
وزير الدفاع الياس بو صعب: إنكار حق لبنان بالدفاع عن نفسه هو مبرر للإعتداءات الإسرائيلية
البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي يدين الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان ويدعو لوحدة الموقف الداخلي
الشيخ حسين الديهي: الشعب البحريني سيبقى وفيا لقضايا الامة العادلة ولن يرى في "اسرائيل" سوى كيانا مسخا
تيار الوفاء الاسلامي وحركة الحريات والديمقراطية في البحرين تدينان العدوان الاسرائيلي على العراق وسوريا ولبنان
القوات المسلحة اليمنية: هجوم واسع على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرات 2k يستهدف منظومة الاتصالات العسكرية
القوة الصاروخية اليمنية تطلق صاروخاً باليستياً جديداً متوسط المدى من نوع "قاصم" على تجمعات للجيش السعودي في سقام بنجران
قوى الحرية والتغيير السودانية: سلمنا رئيس الوزراء قائمة ترشيحاتنا ومن المنتظر أن يعلن عن تشكيلته الحكومية الأربعاء
"اونروا" تحذر من مصير مجهول لللاجئين الفلسطينيين في حال استمرار ازمتها المالية
الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني: إذا لم تسحب أميركا اجراءات حظرها سنواصل تقليص تعهداتنا من الاتفاق النووي
الرئيس الإيراني: على واشنطن أن تخطو الخطوة الأولى في رفع كل أشكال الحظر الخاطئة عندها ستكون الظروف مختلفة
الرئيس الإيراني: إرادتنا مبنية أساساً على عدم الاتجاه نحو الأسلحة المحرمة
وزير الخارجية الإيراني: لا يمكن توقع لقاء بين الرئيسين الإيراني والأميركي ما لم تعد واشنطن إلى الاتفاق النووي
ظريف: إيران ستتخذ الخطوة الثالثة في 6 أيلول المقبل وستمتنع عن الوفاء بمعظم التزاماتها على أساس الاتفاق النووي
زعيم المعارضة العمالية لبريطانية جيريمي كوربين: نحذر من أن بريكست بدون اتفاق يصب لصالح الرئيس الأميركي
البرازيل ترفض مساعدة الدول مجموعة السبع لإخماد الحرائق في غابات الامازون
تحالف من 20 ولاية أميركية سيقاضي إدارة ترامب بخصوص قرارها احتجاز أطفال المهاجرين لمدة غير محددة بوقت
ترقبوا عرض حلقة "بلودان في حضرة الحرب" اليوم الساعة 9 مساءً على أن يتم تأخير حلقة "هنا دمشق" لغاية الساعة 9:30
بدء المهرجان الجماهيري سياج الوطن في بلدة العين البقاعية لمناسبة الذكرى الثانية لتحرير الجرود من الارهابيين
منذ 2 يوم
25 August، 2019
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