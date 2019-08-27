عبد السلام يدين الاعتداءات الصهيونية

علق رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبدالسلام بالقول “ندين بشدة غارات كيان العدو الإسرائيلي على سوريا ومقرات الحشد الشعبي في العراق، وما تعرض له لبنان من انتهاك سافر لسيادته فجر اليوم”.

واضاف” إن الهجمات الإسرائيلية العدوانية على أكثر من بلد عربي تعبيرٌ عن حالة الفشل الكبير الذي وصلت إليه حروب الوكلاء ضد اليمن وسوريا والعراق، كما أنها تمثل رسائل تهديد أمريكية عبر إسرائيل بحرب شاملة لإخضاع المنطقة لصفقة ترمب وتصفية القضية الفلسطينية”.

وتابع “وإذ نعلن تضامننا مع أشقائنا في البلدان العربية المستهدفة، فإننا نهيب بالأمة كلها أن تتحمل المسؤولية، وتدرك أن الطبيعة العدوانية المتأصلة لدى كيان الاحتلال تهديد للجميع والتصدي لها مسؤولية الجميع”.

المصدر: وسائل اعلام يمنية