جبهة العمل الإسلامي استنكرت العدوان الصهيوني

استنكرت “جبهة العمل الإسلامي” في لبنان، في بيان اليوم، “العدوان الصهيوني الغاشم الذي استهدف فجر اليوم الضاحية الجنوبية لبيروت”، معتبرة أنه “استهداف لكل لبنان واعتداء على كل لبناني”. ودعت إلى “توحيد جهود كل اللبنانيين وطاقاتهم، وضرورة استنفار الدولة بكل مؤسساتها السياسية والعسكرية والأمنية لحماية الشعب والأرض والمؤسسات والدفاع عن العزة والكرامة والذود عن حياض الوطن”.

وأكدت “التضامن مع المقاومة الإسلامية البطلة ومع مركز الوحدة الإعلامية التابع ل”حزب الله”، وهذا العدوان سيزيدنا تصميما وإرادة على المواجهة وتمسكا بالثلاثية الاستراتيجية الدفاعية الماسية، الجيش والشعب والمقاومة، التي حفظت لبنان وسيادته وأرست توازن الردع والرعب مع العدو الصهيوني الحاقد”.

من جهة أخرى، استنكرت “العدوان الهمجي الذي استهدف مدينة دمشق منتصف ليل أمس”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام