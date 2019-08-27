الخارجية الايرانية: ظريف توجه الى بياريتس الفرنسية بدعوة من لورديان ولن يكون له اي لقاءات مع الوفد الاميركي – موقع قناة المنار – لبنان
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August 27 2019 - 17:50

الخارجية الايرانية: ظريف توجه الى بياريتس الفرنسية بدعوة من لورديان ولن يكون له اي لقاءات مع الوفد الاميركي

منذ 2 يوم 25 August، 2019
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