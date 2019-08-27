بوصعب يندد بالعدوان الصهيوني

ندد وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب، ب”الاعتداء الاسرائيلي السافر على الضاحية الجنوبية لبيروت فجر اليوم، الذي تم تنفيذه بواسطة طائرتي استطلاع مسيرتين خرقتا الأجواء اللبنانية، فسقطت إحداهما أرضا، وانفجرت الأخرى في الجو متسببة بأضرار في المباني”.

واعتبر أن “هذا الخرق للقرار 1701 هو الأخطر منذ العام 2006 كونه مس بأمن المدنيين، وشكل خطرا على الملاحة الجوية”، داعيا المجتمع الدولي “إلى عدم السكوت عن هذه السابقة الخطرة التي لا تشكل انتهاكا لسيادة لبنان فحسب بل للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي أيضا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام