أهابت رابطة علماء اليمن خلال ندوة أقيمت الأربعاء بمحافظة الحديدة على ضرورة أن يضطلع الجميع بمسؤولياتهم في مواجهتهم للعدوان ومرتزقته.

والتقت رابطة علماء اليمن بحضور رئيس الرابطة الشيخ شمس الدين شرف الدين و عبدالسلام عباس الوجيه أمين الرابطة، التقوا بمسؤولي السلطة المحلية ومدراء عموم المحافظة وعدد من القيادات العسكرية وقيادات المجتمع المدني.

حيث أقيمت ندوة حول مآثر الإمام الشافعي، وحول إيصال حقيقة العدوان لكافة أطياف الشعب اليمني، مهيبين بالجميع ضرورة التلاحم والتنبه لمخططات الأعداء على كل المستويات، وأن يتحلى الجميع بروح المسؤولية.

وفي اجتماع منفصل أكد تبرويو مديرية الزهرة شمال الحديدة على إدانتهم واستنكارهم لكل جرائم العدوان السعودي الأمريكي بحق أبناء الشعب اليمني.

المصدر: المسيرة نت