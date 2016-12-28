واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي شن غاراته على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات مخلفا إصابات في صفوف المواطنين وخسائر وأضرار مادية كبيرة.

ففي محافظة صعدة أصيب 4 مواطنين بينهم طفلان إثر ثلاث غارات شنها طيران العدوان مستخدماً في بعضها قنابل عنقودية وذلك على مزرعة في منطقة آل معيض بمديرية باقم، كما ألقى طيران العدوان قنبلتين عنقوديتين على منطقة العشة بالمديرية ذاتها.

وفي محافظة صنعاء شن طيران العدوان تسع غارات استهدف 6 غارات منها معسكر ريمة حميد، وثلاث استهدفت مصنعا للبلاستيك.

اما في نهم فقد شن طيران العدوان غارة على عقبة الصناني، وغارة على نقيل بن غيلان.

أما في محافظة الحديدة فقد استشهد مواطنان وجرح اثنان آخران بغارة لطيران العدوان شنها على مديرية الخوخة، كما شن طيران العدوان غارة على الدفاع الساحلي.

وفي محافظة ذمار استهدف طيران العدوان بخمس غارات مدرسة الحرس في ذمار.

وفي محافظة حجة شنت مقاتلات العدوان غارة على مديرية حرض الحدودية.

المصدر: المسيرة نت