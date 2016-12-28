نفى وزير الخارجية اليمني هشام شرف ما تناولته بعض وسائل الإعلام عن تسلم القيادة السياسية او الحكومة دعوة لحضور مشاورات بهدف التوصل الى تسوية سياسية .

وقال وزير الخارجية في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ ” انه حتى هذه اللحظة لم تصلنا أي دعوة رسمية خاصة بحضور أي مشاورات او لقاءات” .. مؤكداً “ان القيادة السياسية والحكومة تبارك أي مبادرة للتوصل إلى تسوية سياسية تضمن وقف شامل للعدوان على الشعب اليمني وترفع الحصار عنه”.

وأضاف ” نحن متمسكون بخارطة الطريق الأخيرة التي قدمها المبعوث الدولي لليمن إسماعيل ولد الشيخ كأساس لأي لقاءات أو مشاورات قادمة ونؤكد على ضرورة التقيد بثلاث نقاط وقف أطلاق النار الشامل الذي يمكن وينجح مثل هذه اللقاءات ورفع الحصار البري والبحري والجوي وأولها فتح مطار صنعاء الدولي أمام حركة الملاحة الجوية المدنية والتجارية كونه ليس هناك مبرر لمثل هذا الإغلاق للمطار “.

وعبر وزير الخارجية عن أمله من الدول الراعية لجهود السلام في اليمن أن تعرف إن الشعب اليمني له كلمة في مثل هذه الترتيبات القادمة .. مشيراً إلى أنه لن تكون هناك أي تسويات سلمية بدون ان تكون مشرفة وتحفظ حقوق الشعب اليمني ولا يكون فيها أي نقصان يمس بسيادة بلادنا أو كرامة شعبنا اليمني.

المصدر: سبأ